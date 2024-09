Albese Volley pronta per la prima amichevole precampionato

Lavori in corso in casa della rinnovata Albese Volley che dopo tanti allenamenti è arrivata alla vigilia della prima amichevole stagionale.

Amichevole per iniziare

Domani, sabato 7 settembre, la Tecnoteam giocherà il suo primo test precampionato ospitando alla Palestra Pedretti, alle 17, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. L'ingresso sarà libero e per tutti i tifosi sarà l'occasione ideale per rivedere in azione capitan Veneriano e compagne dopo tre settimane di preparazione.

Dopo il saluto del sindaco di Como

Una prima uscita che arriva dopo che la squadra nei giorni scorsi è stata ricevuta in Comune a Como dal sindaco Alessandro Rapinese e dalle altre autorità lariane: “Ragazze - ha sottolineato il primo cittadino - siete un orgoglio per noi: fateci divertire. So gli sforzi economici che fa il vostro presidente: dategli altre soddisfazioni e siate sempre da esempio per le piccole giocatrici".

Il calendario del Precampionato della Tecnoteam

Sabato 7 settembre Tecnoteam-Futura Giovani Busto Arsizio

Giovedì 12 settembre Tecnoteam-Uyba o Postdam

Venerdì 13 settembre Tecnoteam -Picco Lecco

Sabato 21 e domenica 22 settembre Torneo Bellomo a Castellanza

Mercoledì 25 settembre Tecnoteam Costa Volpino (a Inverigo)

Sabato 28 settembre Costa Volpino-Tecnoteam (a Costa Volpino)