Albese Volley pronti, partenza, via.. iniziata la nuova stagione della Tecnoteam 2021/22

Albese Volley si è svolto ieri il raduno ufficiale del club brianzolo neopromosso in serie A2 femminile.

Come da programma ieri sera, mercoledì 18 agosto, alle ore 19.30 è cominciata ufficialmente la stagione 2021/22 dell'Albese Volley che da neopromossa affronterà per la prima volta il campionato di serie A2 femminile. Con ancora negli occhi la storica promozione centrata ad inizio estate, ieri si è radunata ufficialmente presso la palestra Pedretti la rinnovata Tecnoteam affidata allo staff del confermatissimo coach Cristiano Mucciolo. Assente il presidente Graziano Crimella, a fare gli onori di casa è stata la Team Manager Landoni che ha presentato le ragazze, confermate e nuove, oltre allo staff fuori dalla palestra Pedretti. Poi spazio alle prime foto, interviste e tanti sorrisi mentre oggi si inizia a sudare con il primo giorno di preparazione sul campo.

Tra i più sorridenti e carichi al primo giorno della nuova stagione proprio il capo allenatore Cristiano Mucciolo: "Sono molto fiducioso e spero che sarà una stagione positiva ma ho già buone sensazioni. Sappiamo che la serie A è un campionato difficile e molto competitivo. Noi da neopromossa abbiamo come obiettivo la salvezza da conquistare sul campo lavorando bene con qualità, determinazione e speriamo anche un pizzico di fortuna. Sono molto soddisfatto della squadra che ha allestito la società che si è mossa molto bene con anticipo. Abbiamo scelto il meglio in assoluto e anche qualche giovane interessante. Meglio di così non si poteva fare anche se sappiamo che affronteremo con squadre che hanno allestito roster importanti che puntano a salire. Noi puntiamo alla salvezza però vogliamo costruire qualcosa di positivo, poi non si sa mai c'è sempre una squadra rivelazione e le sorprese sono sempre dietro l'angolo...".