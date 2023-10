Albese Volley: prova d'autorità della Tecnoteam che torna da Pescara con un bel 3-0

Colpo grosso dell'Albese Volley che sbanca Pescara e conquista il suo secondo successo nel campionato di serie A2 femminile. Buona prova corale della Tecnoteam che si è imposta con autorità per 3-0 aprendo nel modo migliore un miniciclo di tre partite ravvicinate che la vedrà poi mercoledì ancora in trasferta per il turno infrasettimanale a Brescia (ore 17) e quindi domenica prossima ospitare a Casnate la neo-promossa Bologna a Casnate.

Il tabellino di Sirdeco Volley Pescara - Tecnoteam Albese Volley Como: 0-3

Parziali 21-25; 13-25; 17-25

Sirdeco Volley Pescara: Stellati 3, Becic 6, Martinez 4, Bassi 12, El Mahi 1, Tosic 8, Falcone Libero, Casarotti, Formenti, Rumori, Cherepova, Vanni ne, De Fabritiis libero, Coach Bosica, vice Orsatti.

Tecnoteam Albese Volley Como: Nicolini 3, Zatkovic 9, Zanotto 17, Longobardi 9, Veneriano 11, Meli 11, Fiori libero, Brandi ne, Bernasconi ne, Bulaich ne, Annoni ne, Patasce ne, Radice libero 2. Coach Chiappafreddo, vice Cardinali.

I risultati del 4° turno del girone A di serie A2

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-18, 25-11, 25-5)

Valsabbina Millenium Brescia-Volley Soverato 3-0 (25-19, 25-21, 25-19)

Cda Volley Talmassons Fvg-Citta’ Di Messina 3-2 (29-27, 16-25, 25-14, 19-25, 15-9)

Vtb Fcredil Bologna-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (21-25, 25-22, 22-25, 21-25)

Sirdeco Volley Pescara-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (21-25, 13-25, 17-25)

Classifica del girone A di serie A2

Futura Giovani Busto Arsizio 12 (4 – 0); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 10 (4 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 10 (3 – 1); Citta’ Di Messina 9 (3 – 1); Cda Volley Talmassons Fvg 8 (3 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 6 (2 – 2); Volley Soverato 3 (1 – 3); Vtb Fcredil Bologna 1 (0 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 4); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 4).

Il calendario del 5° turno girone A serie A2 donne

Mercoledì 1 novembre ore 16 Citta’ Di Messina – Sirdeco Volley Pescara; ore 17 Valsabbina Millenium Brescia – Tecnoteam Albese Volley Como, Volley Soverato – Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Nuvolì Altafratte Padova – Vtb Fcredil Bologna; giovedì 2ore 19.45 Futura Giovani Busto Arsizio – Cda Volley Talmassons Fvg.