Albese Volley quanti test amichevoli per la Tecnoteam che ha i playoff nel mirino

Albese Volley continua la preparazione in vista della seconda fase di B1 del club brianzolo.

Albese Volley dopo il successo a Settimo Torinese, in calendario un doppio allenamento congiunto con Lecco poi a Trecate e a Biella

L’Albese Volley è tornata in palestra per continuare la sua marcia di avvicinamento ai playoff di serie B1 che ricordiamo scatteranno a metà maggio. Nell’attesa lo staff tecnico della Tecnoteam non solo sta affinando la preparazione in palestra ma ha organizzato una serie di amichevoli per tenere sul pezzo captan Gabbiadini e compagne in vista della fase cruciale della stagione. Sabato scorso primo test amichevole positivo per la Tecnoteam che ha giocato a Settimo Torinese contro la Lilliput dominatrice del girone A della B1 femminile. Un ottimo allenamento congiunto molto utile a coach Cristiano Mucciolo che ha avuto buone indicazioni dalla sua squadra che alla fine si è imposta per 3-1 con questi parziali 21-25; 25-20; 21-25; 27-29. Ora all’orizzonte c’è un secondo test amichevole in programma per venerdì 23 aprile a porte chiuse a Lecco ospiti della Picco, già avversaria nel campionatio regolare. Un return match con le lecchesi è già in cantiere ad Albese ai primi di maggio. Ma il Ds Mozzanica e lo staff tecnico Tecnoteam hanno già pianificano anche altri due allenamenti congiunti per affinare la condizione e farsi trovare prontissimi ai play-off e sono ststi programmati per sabato 1 maggio a Trecate e per sabato 8 maggio a Biella. Dovrebbe essere questo l’ultimo test a una settimana dall’inizio dei playoff quando partirà la rincorsa al sogno promozione A2 dell’Albese Volley.