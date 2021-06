Albese Volley questa sera alle 21 la Tecnoteam a caccia della finale promozione

Albese Volley poche ore alla semifinale playoff di serie B1 donne.

Albese Volley contro l'Esperia Cremona che ritrova in panchina la sua allenatrice Valeria Magri

Mancano poche ore al return match della semifinale playoff di serie B1 femminile con l'Albese Volley che vuole chiudere i conti contro l'Esperia Cremona dopo il successo per 3-1 di gara1. Alle ore 21 di questa sera alla palestra Pedretti di Albese va in scena, ancora a porte chiuse la sfida decisiva che vale la finale contro la Picco Lecco per il salto in A2. A poche ore dal match ecco le parole del tecnico di casa della Tecnoteam Cristiano Mucciolo:

"Ci stiamo preparando per questa partita. Dopo gli allenamenti di lunedì e martedì anche stamattina abbiamo svolto un pò di ricezione. Stasera proveremo a disputare la miglior partita possibile. Loro riavranno un altro rientro dal covid, quello della loro allenatrice sicuramente un elemento molto importante che le caricherà ulteriormente. Quindi sarà una partita ancora più difficile perchè Cremona giocherà alla morte e proverà a vincere ben sapendo che avrà la possibilità di essere ripescata. Anche a noi basterà un set per passare alla fase successiva ma vogliamo vincere. Mi aspetto un'altra battaglia questa era ma noi cercheremo di battere l'Esperia anche oggi".

Sul fronte opposto come detto si segnala il ritro di coach Valeria Magri che torna a sedere in panchina al fianco del fo vice Gabriele Denti, che ha guidato al suo posto la squadra nel corso dei playoff e che alla vigilia di questa gara 2 ha sottolineato.