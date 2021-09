Albese Volley questo pomeriggio la Tecnoteam sarà premiata in Regione Lombardia

Albese Volley giornata speciale quella odierna per la squadra del presiedente Graziano Crimella.

Albese Volley il team di coach Mucciolo sarà ricevuto a Pirellone per celebrare la bella promozione in serie A2

Giornata speciale quella di oggi per l'Albese Volley che nel pomeriggio sarà ricevuta al Pirellone dalla Regione Lombardia dove sarà anche premiata per la splendida promozione in serie A2 conquistata sul campo nel giugno scorso. Un appuntamento a cui tutto l'ambiente albesino tiene in modo particolare a cominciare dal numero uno il presidente Graziano Crimella che non ha nascosto pubblicamente il suo orgoglio

Il messaggio del presidente Crimella

"Su espresso invito del Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, ci recheremo al Pirellone a Milano dove verremo premiati per il nostro successo nel campionato scorso e per il passaggio in serie A. Un bel riconoscimento per la società e per il paese di Albese che, credo, ne dovrebbe andare fiero. Fiero il paese intero e soprattutto l’Amministrazione Comunale, che ringrazio pubblicamente. La nostra premiazione fa seguito ad analogo riconoscimento attribuito al Calcio Como ed alle Rosa di Como. Il Presidente Graziano Crimella"

La Tecnoteam lavora e si prepara a nuovi test precampionato

Intanto la squadra diretta da coach Cristiano Mucciolo prosegue il suo lavoro di avvicinamento all'esordio in serie A2 e dopo le prime amichevoli, domenica 19 settembre tornerà in campo a Mariano Comense per sfidare nuovamente la Picco Lecco in un allenamento congiunto dopo quello giocato pochi giorni fa e chiuso in parità sul 2-2.