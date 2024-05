Albese Volley: quinto colpo della Tecnoteam che firma la centrale Sara Tajè

Nuovo colpo di mercato messo a segno dall'Albese Volley che ha annunciato il quinto rinforzo per la squadra che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2024/25 . Si tratta della centrale piemontese Sara Tajè di ben 187 cm di altezza. Nata a Novata il 3 dicembre 1998 Tajè vanta una lunga carriera ad alto livello iniziata in serie B1 a Trecate per poi passare in A2 da Caserta, Olbia, Macerata, Sassuolo, per poi giocare anche in A1 con Novara nella stagione 2020/21 quindi tornare in A2 a Soverato, Olbia e infine nell'ultima stagione a Offanengo. Ora è pronta per la sua nuova avventura con la maglia della Tecnoteam e si aggiunge agli altri acquisti Giorgia Mazzon, Rebecca Rimoldi, Laura Grigolo, Ylenia Pericati e alle confermate Martina Veneriano e Marika Longobardi.