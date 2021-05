Albese Volley raggiante coach Mucciolo “Gara1 strepitosa ma ora pensiamo alla prossima”

“Le ragazze sono state strepitose, mentalmente agguerrite: brave davvero. Complimenti a tutte loro perchè hanno giocato una partita super. La miglior partita della stagione. Abbiamo dato un bel segnale. Mi ha fatto estremamente piacere che non abbiamo mai avuto, durante la gara, momenti di difficoltà giocando una partita tatticamete concetrata e agguerrita contro una squadra giovane e con tante potenzialità come Ostiano che non abbiamo lasciato innescare. Ampia soddisfazione per questa partenza lanciata ma ora concentrazione per il ritorno di sabato. Loro in gara 2 non avranno nulla da perdere. Quindi archiviamo in fretta gara1 perchè vogliamo passare il turno. Ci attende un’ altra partita da giocare con attenzione e grande concentrazione da subito. Dobbiamo fermarle e non farle prendere entusiasmo per volare in semifinale”.