Albese Volley raggiante coach Mucciolo: "Sono felice per questi tre punti che valgono doppio"

News pallavolo femminile

Albese Volley non si spegne l'eco dell'ultima bella vittoria della Tecnoteam in A2 donne.

Albese Volley "Orgoglioso della squadra e delle ragazze della panchina: abbiamo dimostrato di essere un team rognoso"

No si è spenta ancora in casa dell'Albese Volley l'eco della grande vittoria corsara messa a segno nel weekend scorso dalla Tecnoteam sul campo del Montecchio per 3-1. Questo il commento di un soddisfatto coach Cristiano Mucciolo:

"A Montecchio abbiamo conquistato tre punti molto importanti su un campo molto difficile dove in pochi faranno punti. Ecco perché i nostri sono punti straordinari che valgono doppio. Le nostre energie sono in fase di ricarica e le ragazze sono state strepitose a cominciare dalle quelle entrate dalla panchina che sono state un valore aggiunto soprattutto nel quarto set quando ci hanno dato vivacità, energia e punti. Una vittoria davvero importante e pesante in un campionato che resta molto complicato e difficile in cui ogni gara va giocata alla morte. In più questa situazione del covid che sta colpendo un po' tutti lo sta rendendo ancora più instabile. Io sono molto orgoglioso della squadra e faccio i complimenti a tutte le ragazze. Sono davvero molto felice perché abbiamo tirato fuori una prestazione gagliarda di personalità ma anche fisica e di grande tecnica. Abbiamo dimostrato di essere una squadra rognosa". Tecnoteam che tornerà in campo sabato 22 in casa nell'anticipo contro l'Anthea Vicenza.

Programma del 5° turno ritorno del girone B di serie A2 donne

Sabato 22 gennaio ore 18

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza

Domenica 23 gennaio ore 17

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Lpm Bam Mondovi’

Egea Pvt Modica – Ranieri International Soverato

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Club Italia Crai

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: CDA Talmassons

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 19*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.