Albese Volley: riconfermata la centrale Giorgia Bernasconi

Prende sempre più forma il roster dell'Albese Volley che giocherà la prossima stagione 2024/25 in serie A2 femminile.

La nuova conferma

In queste ore infatti la società del presidente Graziano Crimella ha annunciato la riconferma della centrale comasca classe 2001 Giorgia Bernasconi che vestirà per la terza stagione consecutiva la maglia della Tecnoteam agli ordini di coach Mauro Chiappafreddo (sotto in foto). Giorgia si va ad aggiungere così alle già alle confermate Martina Veneriano e Marika Longobardi e alle nuove arrivate Sara Tajè Giorgia Mazzon, Rebecca Rimoldi, Laura Grigolo e Ylenia Pericati.