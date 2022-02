Albese Volley rientro con vittoria per le Under16 contro l'Ardor

Pallavolo giovanile

Buone notizie dai campi per l'Albese Volley non arrivano solo dalla prima squadra che sta ben figurando in A2 femminile ma anche dal suo settore giovanile. Dopo la lunga sosta prima per le festività e poi per la sospensione forzata a causa dell'emergenza sanitaria, sono tornate in campo le formazioni del vivaio albesino. Il bilancio del rientro all'attività è di una vittoria centrata dalle under16 e di una una sconfitta rimediata dal team Under18.

Under 18: sconfitta netta a Mariano Dopo la sosta il rientro in campionato ha riservato una netta sconfitta alle ragazze dell'Alba/Lipomo battute dalle pari età del Union Volley Mariano con un secco 3-0. Le albesine devono ritrovare condizione e ritmo partita ma proveranno il pronto riscatto già dalla prossima gara in programma in casa lunedì 21 febbraio contro Colverde. Il tabellino di Union volley Mariano - Lipomo Alba 3-0 Parziali 25-15; 25-13; 25-18. Lipomo Alba: Lap, Pirovano, Conte , Mosconi, Lia, Parini, Morlotti, Marangelli, Miele, Dosi, Mombelli, Fusaro Matilde.

Under16: ritorno con vittoria per le albesine contro l'Ardor Le giovani albesine hanno bagnato l'atteso rientro in campionato con una bella e meritata vittoria casalinga contro l'Ardor per 3-0. Parziale netto che certifica la buona prestazione dell'Alba Lipomo che dopo un avvio di partita equilibrato cambia marcia e vola a vincere tutte e tre i set. Prossima gara per le u16 già domenica 20 in trasferta ospiti del Colverde. Il tabellino di Lipomo Alba - Ardor volley 3-0 Parziali 25-17; 25-16; 25-19