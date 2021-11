Albese Volley rimontona Tecnoteam che strappa un punto anche al lanciato Pinerolo 

Pallavolo femminile risultati

Albese Volley si è giocato ieri sera l'8° turno d'andata del campionato di A2 donne.

Albese Volley si è giocato ieri sera l'8° turno d'andata del campionato di A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo sotto 0-2 è stata capace di pareggiare per poi perdere al tie break 2-3

Punto di cuore e carattere quello conquistato ieri sera dall'Albese Volley nell'8° turno infrasettimanale di serie A2 femminile. Un punto strappato con una grande rimonta alla lanciata Pinerolo che si è imposta per 3-2 sul campo di Casnate. Un successo però sudato dalle piemontesi che avanti 2-0 si sono fatte rimontare e pareggiare sul 2-2 da un'ottima Tecnoteam. Decisivo poi il tie break in cui le lariane si sono arrese in volata per 18-20. Ora la Tecnoteam tornerà in campo sempre in casa a Casnate domenica 21 novembre alle ore 17 quando ospiterà l'Itas Ceccarelli Group Martignacco per provare l'aggancio a quota 13 in classifica.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 2-3

Parziali 17-25, 21-25, 25-19, 25-21, 18-20

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY: Pinto 12, Gallizioli 15, Cialfi 9, Nardo 17, Veneriano 8, Zanotto 2, De Nardi (L), Oikonomidou 19, Baldi, Bocchino. Non entrate: Lualdi, Ghezzi (L), Mocellin, Scurzoni. All. Mucciolo. EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Carletti 17, Gray 9, Zago 28, Bussoli 8, Akrari 7, Prandi 2, Pericati (L), Joly 2, Zamboni, Pecorari, Faure Rolland, Tosini. All. Marchiaro.

ARBITRI: Russo, Giorgianni.

Risultati dell'8° turno andata del GIRONE B

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 1-3

Club Italia Crai – Ranieri International Soverato 3-0

Tecnoteam Albese Volley Como – Eurospin Ford Sara Pinerolo 2-3

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Cda Talmassons 1-3

Egea Pvt Modica – Anthea Vicenza 1-3



Riposa: Lpm Bam Mondovì

Classifica del GIRONE B

Cda Talmassons 18; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Lpm Bam Mondovi’ 17; Eurospin Ford Sara Pinerolo 17; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Ranieri International Soverato 11; Tecnoteam Albese Volley Como 10; Anthea Vicenza* 7; Club Italia Crai 5; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania* 4; Egea Pvt Modica* 0

*una partita in più

Programma del 9° turno d'andata girone B

Domenica 21 novembre ore 16

Ranieri International Soverato – LPM BAM Mondovì

Anthea Vicenza – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 21 novembre ore 17

Eurospin Ford Sara Pinerolo – IPAG Sorelle Ramonda Montecchio

CDA Talmassons – Club Italia Crai

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Ceccarelli Group Martignacco ARBITRI: Pristerà – Brunelli