Albese Volley rinnovano capitan Facchinetti, Galazzo e Migliorin

Albese Volley, tra conferme e partenze, ecco le news dalla società del presidente Graziano Crimella.

Albese Volley ai saluti invece la giovane Besana e il libero Amicone

Continua la costruzione della nuova Albese Volley che parteciperà al campionato di serie B1 femminile 2020/21. Dopo le tante conferme di coach Cristiano Mucciolo, di Beatrice Badini, Carlotta Zanotto, Angela Gabbiadini e i due colpi grossi in entrata di Caterina Cialfi e Michela Gallizioli ecco che arrivano altre news importanti dal fronte rinnovi. Si tratta di Fabiola Facchinetti, capitano dell’ultima stagione, ma anche della palleggiatrice Sonia Galazzo e di Ylenia Migliorin, entrambe da due stagioni in maglia Tecnoteam. Sul fronte uscite invece non riconfermata la giovane palleggiatrice Giorgia Besana e la sempre positiva Samantha Amicone, libero varesino. Prende sempre più forma quindi la Tecnoteam del 2020/21 che partirà con un roster di livello e ricco di ambizioni.