Albese Volley: rinviata la gara1 di semifinale Tecnoteam-Esperia in programma oggi

Colpo di scena nel programma playoff dell’Albese Volley. La prevista gara 1 di semifinale di serie B1 femminile che la Tecnoteam avrebbe dovuto giocare questa sera alle ore 21 presso la palestra Pedretti contro l’Esperia Cremona è stata rinviata per alcuni casi di positività riscontrati nella squadra ospite. Così come era avvenuto per la serie dei quarti anche la semifinale dell’Esperia viene rinviata a data da destinarsi. Lo ha stabilito la Federazione dopo la richiesta avanzata dalla società cremonese per alcuni casi di positività al Covid ancora esistenti. Appena possibile verrà comunicata la data del recupero ben sapendo che gara 2 si sarebbe dovuta giocare sabato 5 giugno a Cremona. Ora il condizionale è d’obbligo. E’ questo l’ennesimo imprevisto di una stagione complicata e anomala. La squadra della Tecnoteam però non si ferma e va avanti con la stessa intensità ad allenarsi in palestra agli ordini di coach Cristiano Mucciolo pronta a scendere in campo quando la Federazione comunicherà le nuove date della serie di semifinale.

Le parole del presidente Graziano Crimella alla vigilia del match rinviato

