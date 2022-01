Albese Volley rinviata Tecnoteam-Anthea Vicenza per sabato 22 gennaio

Albese Volley ultima ora dalla Lega che stoppa ancora il club brianzolo di serie A2 donne.

Albese Volley la partita non si giocherà per alcune positività nel gruppo squadra delle avversarie venete

Il tempo di gustarsi la bella vittoria, la prima di questo 2022, ed ecco che in casa Albese Volley è arrivata la notizia di un nuovo stop. Già perché la Lega serie A ha comunicato che la partita in programma per sabato prossimo 22 gennaio a Casnate che la Tecnoteam avrebbe dovuto disputare contro l'Anthea Vicenza Volley non si giocherà ed è stata rinviata a data da destinarsi per alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo-squadra avversario. Ad oggi questa è l'unica gara rinviata di quelle programmate per il 5° turno di ritorno del girone B. La Tecnoteam quindi tornerà in campo sabato 29 gennaio per il 6° turno di ritorno ospite del fanalino di coda Modica.

Programma del 5° turno ritorno del girone B di serie A2 donne

Sabato 22 gennaio ore 18

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza RINVIATA

Domenica 23 gennaio ore 17

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Lpm Bam Mondovi’

Egea Pvt Modica – Ranieri International Soverato

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Club Italia Crai

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: CDA Talmassons

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 19*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.