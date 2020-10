Albese Volley rinviato il via del campionato di B1 femminile della Tecnoteam 

Albese Volley importente nuovo comunicato della Federazione Italiana Pallavolo.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo anzichè esordire il 7 novembre a Trescore, dovrebbe partire il 22 novembre a Orago

Ultima ora importante in casa dell’Albese Volley. La Fipav, Federazione Italiana Pallavolo, ha comunicato di posticipare l’inizio del campionato di serie B1 femminile a cui a partecipa anche la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo al 22 novembre invece che, come previsto al calendario originale, il 7 novembre. Un posticipo di due settimane sulla base dell’ultimo DPCM emanato lo scorso 18 ottobre, in considerazione delle varie ordinanze regionali vigenti e del monitoraggio delle problematiche evidenziate in queste ore dalle società partecipanti ai Campionati Nazionali. Ecco allora che le prime due giornate dei tornei di serie B1 sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e il campionato partirà quindi dalla terza giornata prevista nel weekend del 21 e 22 novembre. Resta invariata la finestra temporale programmata dal 19 al 30 ottobre per l’esecuzione del test sierologico o del tampone rapido. La Federazione continuerà a monitorare la situazione e darà tempestive informazioni e aggiornamenti ai propri affiliati. Ecco allora che la Tecnoteam salterà la trasferta d’esordio del 7 novembre a Trescore come la prevista prima gara casalinga con Almenno. Il team di Cristiano Mucciolo dovrebbe scattare domenica 22 novembre alle ore 17.30 sul campo dell’Orago mentre il debutto casalingo avverà sabato 28 novembre alla palestra Pedretti contro il team sardo di Palau. A questo punto però il condizionale d’obbligo e bisognerà costatemente monitorare la situazione del paese.