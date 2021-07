Albese Volley riparte dalla conferme di Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto

Albese Volley: primi rinnovi nell'organico del club brianzolo che parteciperà alla serie A2 donne.

Albese Volley lascia la squadra di coach Mucciolo invece Badini che vola begli Stat Uniti ad Arizona

Incomincia a prendere forma la nuova Albese Volley che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2021/22 che poche settimane fa si è guadagnata sul campo grazie alla vittoria storica in finale playoff contro la Picco Lecco. Dopo la conferma di coach Cristiano Mucciolo ecco arrivare la comunicazione da parte della società del presidente Graziano Crimella dei rinnovi con due colonne dell'organico Tecnoteam: si tratta di Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto. Grazie al lavoro prezioso del Ds Gabriele Mozzanica e del Team Manager Veronica Landoni due delle protagoniste della bellissima promozione vestiranno la casacca della Tecnoteam anche nella prossima stagione sportiva: per Cialfi, fresca di laurea, sarà la seconda stagione ad Albese. Terzo anno invece in maglia albesina per la banda veneta "Otta" Zanotto, amatissima dai tifosi.

Due certezze per la debuttante Tecnoteam in A2, entrambe hanno già militato in questa categoria. Per due conferme c'è anche una partenza che segue di pochi giorni quella dell'ex capitana Angela Gabbiadini. Si tratta di Bea Badini che lascia la Tecnoteam Albese per iniziare una suggestiva esperienza negli Usa ad Arizona State University: una scelta questa già concordata con la società nei mesi scorsi. Badini ha già assicurato però che resterà in contatto con Albese Volley anche da oltreoceano da dove seguirà il club albesino nel nuovo campionato di A2, ottenuto grazie anche al suo importante contributo.