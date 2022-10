Albese Volley sabato 15 ottobre presentazione ufficiale del Tecnoteam 2022/23 alla Cometa Como 

Albese Volley riprende la preparazione precampionato della squadra di serie A2 donne

Albese Volley domenica 16 ottobre per il team brianzolo nuovo test internazionale a Casnate contro il Lugano

Mancano ormai meno di due settimane a debutto ufficiale nel campionato di serie A2 femminile 2022/23 e l'Albese Volley prosegue la sua preparazione sotto la guida di coach Mauro Chiappafreddo. Dopo avere annullato la prevista amichevole di sabato scorso contro la Millennium Brescia, la Tecnoteam riprede a lavorare in palestra con doppie sedute oggi e mercoledì, sedute normali giovedì e venerdì. Di fatto sarà questa una settimana intensa per la squadra brianzola attesa sabato pomeriggio alle ore 18.45 dalla presentazione ufficiale presso la Cometa di Como a cui seguirà domenica 16 un nuovo test amichevole su campo amico di Casnate contro il Lugano Volley già affrontato poche settimane fa in Canton Ticino.

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0.

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese 2-3.

Domenica 25 settembre Lugano-Albese 3-1.

Giovedì 29 settembre ore 16 Millennium Brescia-Albese 2-2.

Sabato 1ottobre Trofeo Bellomo Albese-Offanengo 3-1.

Domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo d Albese-Futura Volley 0-3.

Giovedì 6 ottobre Albese-Club Italia 4-0.

Sabato 8 ottobre ore 17 Albese-Millennium Brescia

Domenica 16 ottobre Albese-Lugano.