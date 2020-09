Albese Volley sabato presentazione ufficiale della Tecnoteam al Tennis Como

Albese Volley prosegue la quarta settimana di allenamenti del club di B1 femminile.

Albese Volley come l’anno scorso il circolo di Villa Olmo sarà teatro della passerella della rinnovata squadra di coach Cristiano Mucciolo

Ripresa la preparazione in casa dell’Albese Volley che sta svolgendo la quarta settimana di allenamenti agli ordini dello staff di coach Cristiano Mucciolo in vista del debutto nel campionato di serie B1 femminile che avverrà sabato 7 novembre sul campo del Trescore. Ieri, martedì, la squadra ha svolto un giorno di riposo prima di tornare oggi a lavorare in palestra anche se in questa settimana non sono previsti allenamenti congiunti con altre squadre vista l’attuale situazione dell’emergenza Covid. Da segnalare che questa settimana sarà avvalorata dalla presentazione ufficiale della Tecnoteam 2020/21 che si svolgerà sabato mattina presso l’incantevole sede del Tennis Como di Villa Olmo stessa location dello scorso anno dove la squadra con il presidente Graziano Crimella in testa farà la sua passerella sul campo centrale davanti a dirigenti, genitori e gli sponsor. Bisogna però ricordare che non ci sarà la possibilità di ospitare il pubblico e i tifosi che comunque potranno seguire la presentazione dell’Albese sulla pagina Facebook della società.

.