Albese Volley sabato la Tecnoteam vuole chiudere i conti con Ostiano e volare in semifinale

Albese Volley vigilia di gara 2 dei quarti playoff per il club brianzolo.

Albese Volley la vincente sfiderà nel 2° turno la vincente di Esperia-Visette che però ha rinviato le due gare per casi positività

E’ vigilia in casa dell’Albese Volley che domani sabato 22 maggio ospiterà alle oer 21 presso la palestra Pedretti la gara 2 dei quarti di finale playff di B1 femminile contro Ostiano. Ricordiamo che il match d’andata giocato sabato scorso ha visto la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo imporsi agevolmente con una prova super per 3-0. Quindi capitan Gabbiadini e compagne domani vogliono chiudere i conti nonostante la gara sarà ancora a porte chiuse, per volare in semifinale. Dopo la bella prova in gara 1 però coach Mucciolo ha avvertito la sua squadra di non abbassare la guardia anzi.

“Siamo contenti per la bella prova di sabato scorso ma ora tutta la nostra concentrazione è per ripeterci in gara2. Ostiano verrà senza nulla da perdere. Quindi ci attende un’ altra partita da giocare con attenzione e grande concentrazione da subito. Dobbiamo fermarle e non farle prendere entusiasmo per volare in semifinale”.

La vincente della serie Albese-Ostiano affronterà la vincente di Esperia Cremona -Visett Settimo Milanese che però non ha giocato la gara d’andata per alcuni casi di positività Motivo per cui la scietà ESperia ha chet ilrinvioa nch di gara 2 pervista per domani sabato 22 alle ore 18. La società US ESperia ha inoltrato alla Federazione la richiesta di disputa delle gare nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 maggio, ultimi giorni a disposizione per poter giocare i due incontri.