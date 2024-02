Albese Volley: San Valentino in campo per la Tecnoteam che stasera va all'assalto del Montecchio

San Valentino in campo per l'Albese Volley che questa sera per il 4° turno della Poule Promozione ospita a Casnate alle 20.30 l'Ipag S.Lle Ramonda Montecchio per continuare a cullare il sogno di accedere ai playoff. Un traguardo che in questo momento dista ben 7 punti, visto che la quinta piazza ultima per accedere ai playoff è occupata dalla Cremonaufficio Esperia Cremona a quota 44.

Ecco perché per la squadra di coach Mauro Chiappafreddo diventa di vitale importanza vincere stasera davanti al pubblico amico contro il Montecchio che attualmente è al penultimo posto del girone a quota 35 punti. Così la capitana della Tecnoteam Martina Veneriano ha presentato la gara odierna:

"Quella di stasera come tutte le gare di Poule Promozione, si annuncia come una sfida impegnativa e molto tosta perché Montecchio è squadra molto attrezzata. Senza dimenticare che noi arriviamo da una trasferta impegnativa e lunga a Macerata e quindi con ancora un po' di stanchezza da smaltire. Detto questo ci faremo trovare pronte una volta in campo. Sappiamo che ci sarà da soffrire ma lotteremo al massimo e speriamo anche nell'aiuto dei nostri tifosi che ci sono sempre vicini".

Programma del 4° turno della Poule Promozione

Mercoledì 14 febbraio ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Lpm Bam Mondovi’ (ore 20)

Futura Giovani Busto Arsizio – Cremonaufficio Esperia Cremona

Tecnoteam Albese Volley Como – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Citta’ Di Messina – Cbf Balducci Hr Macerata

Cda Volley Talmassons Fvg – Omag-Mt San Giovanni In M.No (ore 20)

Classifica della Poule Promozione

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 58 (20 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 52 (17 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 46 (17 – 4); Citta’ Di Messina 46 (16 – 5); Cremonaufficio Esperia Cremona 44 (14 – 7); Cda Volley Talmassons Fvg 40 (14 – 7); Omag-Mt San Giovanni In M.No 39 (13 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 37 (12 – 9); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 33 (11 – 10).