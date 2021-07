Albese Volley Sara Floriana Scurzoni arriva per rinforzare il reparto lunghe della Tecnoteam

Albese Volley terzo acquisto della società brianzola di serie A2 femminile.

Albese Volley le prime dichiarazioni della centrale "Sono felice e onorata di far parte di questo bel progetto, non vedo l'ora di iniziare"

Albese Volley avanti un'altra. La costruzione del roster Tecnoteam che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2021/22 prosegue a ritmo serrato, tanto che il presidente Graziano Crimella ed il direttore sportivo Mozzanica in queste ultime ore hanno piazzato un altro colpo, il terzo in entrata dopo gli arrivi di Chiara Pinto e Martina Veneriano ma anche delle conferme di Michela Gallizioli, Alice Bocchino, Federica Ghezzi,Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto. Direttamente dalla Liguria infatti l'Albese Volley si è assicurata una nuova centrale Sara Scurzoni centrale classe 1999 dal grande talento ed enorme potenziale che poche settimane fa ha conqustato la promozione in A2 con la sua società Olympia Volley PGP Genova ma che giocherà per la prima volta la nuova categoria con la maglia della Tecnoteam. Dopo Veneriano da Albisola, ecco una nuova centrale ligure, da Genova quale Sara Scurzoni che va a rinforzare ulteriormente il reparto delle “lunghe” di Albese affiancando Gallizioli e Veneriano e Scurzoni. Ecco le prime parole della nuova giocatrce dela Tecnoteam: "Sono davvero felice e onorata - dice Sara Floriana Scurzoni - di far parte come nuova centrale di Albees di questo bel progetto. Non vedo l'ora di cominciare e conoscere tutti".

La scheda di Sara Floriana Scurzoni

Nata a Genova il 15-9-1999

Ruolo: centrale

Altezza: 1,86 centimetri

Carriera

Settore giovanile nella società Volare Volley

2016/17: Normac Avb (serie B2) ed anche Under 18

2017/18: Normac Avb (serie B2)

2018/19: Scuola del volley Varese (serie B1)

2019/20: Olympia Volley PGP Genova (serie B2)

2020/21: Olympia Volley PGP Genova (serie B1) 2021.. Tecnoteam Albese Volley

.