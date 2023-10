Albese Volley: secondo stop consecutivo per la Tecnoteam Ko a Messina per 3-1

Trasferta avara di punti quella vissuta in Sicilia dall'Albese Volley che è tornata ieri dopo il 2° turno d'andata di serie A2 femminile con il secondo ko consecutivo. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo domenica si è dovuta infatti arrendere al Città di Messina per 3-1 dopo aver iniziato bene il match e vinto il primo set. Poi però la svolta è arrivata nella seconda partita persa dalla lariane per 30-28 dopo un interminabile set che ha spianato la strada alle padroni di casa che si sono imposte alla fine per 3-1.

Questo il commento pubblico di coach Chiappafreddo che tornerà in palestra domani con la sua squadra:

"E' stata una partita intensa, mi aspettavo una gara così. Nel primo set abbiamo giocato molto bene, poi loro cresciute molto soprattutto in attacco e a muro. Noi siamo calati al servizio e, nell'ultimo set, avevamo esaurito le energie. Loro non hanno sbagliato più nulla e hanno vinto. Abbiamo giocato a viso aperto, in modo intenso. Poi, senza nulla togliere ai nostri avversari che ci hanno messo in difficoltà a tratti, la differenza l'hanno fatta alcuni palloni "sporchi" che ci hanno sorpreso. Comunque è stata una gara ben giocata dalla squadra".

La Tecnoteam tornerà in campo domani per preparare il 3° turno di domenica 22 ottobre quando in casa ospiterà il Volley Soverato.

Il tabellino di Città di Messina- Tecnoteam Albese: 3-1

Parziali 15-25, 30-28, 25-22, 25-20

CITTA' DI MESSINA: Galletti 2, Battista 12, Martinelli 1, Payne 5, Joly 17, Modestino 19, Maggipinto (L), Rossetto 10, Mearini 5, Ciancio, Felappi, Michelini. Non entrate: Catania. All. Bonafede.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 12, Veneriano 5, Zatkovic 6, Longobardi 12, Meli 3, Nicolini 4, Fiori (L), Zanotto 14, Bernasconi 1, Brandi, Radice. Non entrate: Patasce. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Scarfo', Gaetano.

Risultati del 2° turno Girone A Serie A2 Femminile

Futura Giovani Busto Arsizio-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-19, 25-17, 25-22)

Volley Soverato-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (17-25, 17-25, 18-25)

Citta’ Di Messina-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (15-25, 30-28, 25-22, 25-20)

Vtb Fcredil Bologna-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Nuvoli’ Altafratte Padova Non disputata

Classifica Girone A Serie A2 femminile

Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 0); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 5 (2 – 0); Cda Volley Talmassons Fvg 5 (2 – 0); Citta’ Di Messina 5 (2 – 0); Volley Soverato 3 (1 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 1 (0 – 1); Vtb Fcredil Bologna 1 (0 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 0 (0 – 2); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 2);

Programma del 3° turno Girone A Serie A2

Domenica 22 ottobre ore 17