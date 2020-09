Albese Volley si conclude oggi il miniritiro della Tecnoteam

Albese Volley continua la preparazione del club brianzolo in vista dell’esordio in campionato di B1 femminile.

La seconda settimana di preparazione per l’Albese Volley si conclude con questo weekend di… Lavoro. Già, perchè il club del presidente Graziano Crimella ha voluto organizzare un mini-ritiro di tre giorni iniziati venerdì scorso e fino a oggi pomeriggio durante il quale la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha avuto modo non solo di allenarsi ma anche per fare gruppo e inserire ancora meglio le nuove arrivate in campo e fuori. Tre giorni di tanto lavoro e sudore anche sotto la regia del preparatore atletico Giuliano Botta ma anche tanto entusiasmo e sorrisi per capitan Gabbiadini e compagne che poi si sono concesse anche qualche simpatico selfie a tavola per confermare il buonumore che regna nel gruppo.

Al momento non sono previsti – anche per le misure anti-Covid – allenamenti congiunti con altre formazioni. Ci si allena – in massimo rispetto delle misure previste dal protocollo della Federazione – in palestra in attesa di capire come e quando poter fare un test amichevole. Situazione identica anche per le nostre avversarie. Ricordiamo che l’esordio della Tecnoteam nel campionato di B1 di volley avverrà il 7 novembre in trasferta a Trescore.