Albese Volley si separano le strade della Tecnoteam e di Valentina Facco 

Albese Volley nuovo addio a una giocatrice protagonista della promozione in A2.

Albese Volley intanto pare certo che la squadra di coach Cristiano Mucciolo giocherà nella prossima stagione al Palafracescucci di Casnate

Il tempo di annunciare il primo acquisto di mercato con la firma di Chiara Pinto forte schiacciatrice ed ecco che l'Albese Volley ha comunicato una nuova "separazione". La società del presidente Graziano Crimella infatti ha annunciato che si separano le strade del Cs Alba e dell'opposta di Padova Valentina Facco dopo tre stagioni intense, culminate con la recente promozione in serie A2 . "A Valentina un grazie per l'impegno profuso da parte della società in queste stagioni ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera". Dopo gli addii dell'ex capitana Angela Gabbiadini e di Bea Badini volata negli Usa ora arriva anche quello di Facco ma ora la società albesina continua le sue operazioni di mercato per la nuova stagione in serie A2 2021/22.

Intanto pare certo che la Tecnoteam nella prossima annata sportiva, la prima in serie A2, giocherà sul campo del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate già casa della Libertas Pallavolo Cantù di serie A2 maschile ed ex tempi della mitica Pool Comense.

Inoltre il camp estivo giovanile della CS Alba si è chiuso in bellezza con la gradita vista di un altro ospite illustre l'ex centrale della Tecnoteam Sveva Parini, ora giocatrice del Marsala Volley che ha voluto giocare con le giovani campers albesine regalando loro consigli utili e suggerimenti tecnici, Un camp estivo che ha visto la presenza di molti ospiti tra cui tante giocatrici della prima squadra neopromossa in serie A2 e dello stesso coach Cristiano Mucciolo.