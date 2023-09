Albese Volley, soddisfatto coach Chiappafreddo: "Vedo in campo qualità, gioco e carattere"

Buone nuove e segnali ancora positivi in casa dell'Albese Volley dopo il secondo posto conquistato a Castellanza in occasione del Memorial Trofeo Mimmo Bellomo. Un secondo posto arrivato perdendo la finale del torneo contro quella Futura Volley Busto che sarà ospite della Tecnoteam tra due settimane nell'esordio ufficiale nel campionato di serie A2 femminile previsto per domenica 8 ottobre a Casnate.

Prima di allora però e già a breve la squadra brianzola di coach Mauro Chiappafreddo avrà a disposizione anche le sue due straniere l'argentina Daniela Bulaich e la slovena Eva Zatkovic che hanno terminato l'impegno con le rispettive nazionali al torneo Preolimpico e adesso arriveranno ad Albese per aggregarsi alle nuove compagne.

Intanto coach Chiappafreddo è soddisfatto di come sta procedendo questa preseason e del torneo a Castellanza: