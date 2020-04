Albese Volley Sonia Galazzo: “I momenti più belli le vittorie con Lilliput e Lecco”

Albese Volley dopo lo stop della B1 femminile parla la palleggiatrice della Tecnoteam.

Albese Volley “Spero con tutto il cuore che la società abbia la possibilità di ricominciare”

L’emergenza coronavirus ha fermato il campionato di serie B1 femminile e la corsa in vetta della Albese Volley che ha dovuto rimandare i suoi sogni. Tutte a casa le giocatrici della Tecnoteam che però stanno cercando di superare questo momento difficile continuando ad allenarsi e tenendosi in contatto tra loro, con la società e i tifosi. Come fa sempre con il sorriso sulle labbra l’esperta palleggiatrice numero 1 Sonia Galazzo una delle colonne della Tecnoteam protagonista di una stagione super fino alla sospensione.

Come vive questo momento Sonia Galazzo

“Per fortuna sto bene, anche la mia famiglia e tutte le mie compagne. Un pò annoiata come tutte e non vediamo l’ora che finisca questo periodo negativo. Avrei preferito essere in campo ovviamente. Ora sono a casa mia in Veneto, adesso la cosa importante e la salute di tutti. Ma stare a casa è difficile e scomodo perché manca tantissimo il lavoro quotidiano, la palestra con la squadra”.

La sospensione del campionato quando eravate in vetta è stata proprio una brutta notizia.

“Al momento della sospensione non ci aspettavamo tutto questo. Nessuno si poteva rendere conto di quello che stava succedendo forse abbiamo sottovalutato la cosa. Poi quando ho visto la gravità della situazione anche se dentro di me speravo di poter continuare il campionato, in realtà sapevo che l’avrebbero annullato. Ne ero quasi certa perché era difficile poter continuare”.

E pensare che proprio nel weekend scorso si sarebbe giocato il big match tra Albese e Lecco.

“E’ vero il derby è una partitissima ma non ci voglio nemmeno pensare”.

Il derby d’andata è stato sicuramente uno dei momenti più belli del campionato di Sonia e di tutta la Tecnoteam. “Sicuramente sì anche se metto al primo posto le due partite vinte contro la Lilliput soprattutto quella di andata vinta in trasferta al tie break dopo una rimonta pazzesca. Tutte vittorie che ci hanno regalato emozioni indescrivibili”.

Un saluto speciale della numero 1 in maglia Tecnoteam ai tifosi.

“Quest’anno sono stati fantastici non ci saremmo mai aspettate un pubblico così vicino con il palazzetto sempre pieno. A loro va un ringraziamento speciale perché ci hanno sempre gasate durante le partite”.

Sonia conclude guardando al futuro con tante speranze.

“Ovviamente spero si possa tornare al più presto alla normalità, ma non potrà essere tutto come prima fin dall’inizio della nuova stagione . Soprattutto spero che le società possano rifare le squadre a cominciare ovviamente dalla nostra società che spero abbia la possibilità di ricominciare me lo auguro con tutto il cuore. Quindi incrociamo le dita e vediamo come va”.

