Albese Volley sono tornate in palestra anche le giovanili Under15 e Under17 del CS Alba

Albese Volley un’altra bella notizia per il club brianzolo del presidente Graziano Crimella.

Albese Volley intanto la Tecnoteam continua a preparare il big match di sabato 13 a Lecco contro la Picco

Le buone notizie in casa dell’Albese volley non arrivano solo dalla prima squadra. Già perchè mentre la Tecnoteam sta veleggiando imbattuta e a punteggio pieno forte di tre successi di fila nel campionato di serie B1 femminile, dopo mesi di stop sono tornate in campo anche le squadre giovanili del CS Alba. Finalmente le giovani pallavoliste sono tornate a calcare il campo della palestra Pedretti. Le prime squadre apripista in campo sono state quella delle Under 15 allenate da Martina Losa (in collaborazione con Lipomo Volley) e quella delle Under 17 di coach Michele Peracca e Asia Corti in veste di assistente. Una ripartenza con tanti sorrisi e una voglia matta di tornare a lavorare e divertirsi insieme alle proprie compagne.

Una bella notizia per tutto l’ambiente di Albese nella settimana che porta alla grande sfida che vale il primato nel girone di B1 femminile con la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo che sta oliando schemi e tattiche in vista del big match di sabato 13 febbraio alle ore 18 al Bione di Lecco contro la pariclassifica Picco.

Programma del 3° turno del girone B1 di serie B donne

Sabato 13 febbraio ore 18-Picco Lecco- Tecnoteam, Settimo Milanese-Orago, Novate-Palau.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley, Acciaitubi Picco Lecco 9; MondialClima Orago, Capo d’Orso Palau, Coop Novate 3; Visette Settimo Milanese 0 punti.