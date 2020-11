Albese Volley sospesa l’attività della Tecnoteam per alcuni casi di positività

Albese Volley ultima ora importante in casa del club brianzolo di serie B1 femminile.

Albese Volley nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori test per valutare quando sarà possibile tornare in palestra

L’Albese Volley si deve fermare e stoppa la sua attività. Il Cs Alba Albesevolley ha comunicato infatti in queste ore che, a seguito di accertamenti sanitari effettuati in questi giorni su rooster e staff, sono emersi alcuni casi di positività da Covid19 nel gruppo squadra. Pertanto la dirigenza, in ottemperanza alle normative vigenti in Italia, ha deciso di sospendere immediatamente l’attività della prima squadra di volley femminile B1. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori test per capire quando sarà possibile programmare il ritorno in palestra, in sicurezza, delle ragazze e dello staff.

Il club del presidente Graziano Crimella precisa:” Va precisato, per tutti i nostri tifosi, che i soggetti positivi non presentano, al momento, alcuna sintomatologia particolare. Sono ovviamente tutti in isolamento a casa. A loro un grosso abbraccio ed un grosso in bocca al lupo da parte della dirigenza per un pronto recupero ed un ritorno all’attività appena possibile”.