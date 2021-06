Albese Volley stasera gara 1 della finale Picco-Tecnoteam che vale l'A2

Albese Volley l'attesa è finita oggi si apre la sfida finale dei playoff di B1 femminile.

Albese Volley il match si può vedere sul maxi schermo al parco comunale di Albese o sulla pagina social del club

Il conto alla rovescia è ormai completato, oggi è un match day davvero speciale per l'Albese Volley. Già perchè è il giorno di gara 1 della partita d'andata della finalissima dei playoff di serie B1 femminile che vale il salto in A2. La Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo stasera alle ore 21 rende visita al Bione di Lecco all'eterna rivale della Picco già affrontata tante volte nel corso di questa stagione sia in amchevoli che nel girone regolare di campionato perdendo in entrambe le occasioni in casa che fuori. Ma quella di oggi è un'altra partita, è un'altra storia tutta da scrivere tra due squadre che dopo aver superato i primi due turni dei playoff si presentano all'atto finale con la stessa percentuale di vittoria. Picco che sulla carta è data leggermente favorita per esperienza e precedenti, Tecnoteam che però ha il vantaggio di giocare la gara di ritorno sabato 26 giugno in casa tra le mura amiche dela palestra Pedretti dove eventualmente in caso di parità si giocherebbe il golden set per decidere la promossa in A2. Inutile negare che in casa Tecnoteam come tra i tifosi l'attesa è molto alta come ammettono due giocatrici di Albese la palleggiatrice Caterina Cialfi e la centrale Michela Gallizioli che lanciano un appello a tutti i loro tifosi: "E' stata una settimana lunga, impegnativa durante la quale abbiamo lavorato molto e speriamo di aver preparato al meglio questa sfida importantissima. Ce l'abbiamo fatta stasera giochiamo la prima delle due gare più importanti della nostra stagione ecco perchè chiediamo a tutti i nostri tifosi di staci come sempre vicino: seguteci, sosteneteci e tifate per noi. Noi giochiamo per voi". La gara di questa sera a Lecco alle ore 21 sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell'Albese Volley ma visto che sarà a porte chiuse sarà possibile vederla anche sul maxi-schermo al parco comunale di Albese.