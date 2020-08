Albese Volley stasera i dirigenti Tecnoteam incontrano i tifosi per presentare la stagione 2020/21

Albese Volley oggi appuntamento speciale ma informale per il club brianzolo di serie B1 femminile

L’Albese Volley incontra i suoi tifosi in vista della nuova stagione sportiva. Questa sera martedì 25 agosto, alle ore 20, presso l’esterno della palestra Pedretti di Albese la dirigenza della Tecnoteam con il presidente Graziano Crimella in testa ha dato appuntamento ai suoi tifosi con mascherine e rispettando il distanziamento sociale, per parlare della nuova stagione ormai alle porte. Una stagione che parte così con un appuntamento insolito e informale dopo tanti mesi di lontananza e caratterizzati da comunicazioni solo via social: un modo anche per guardare alla ripartenza con le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria. per fare ripartire tutti anche i tifosi in tutta sicurezza. Oggi però non interverranno giocatrici e staff della prima squadra perchè il loro primo appuntamento stagionale resta fissato per il 31 agosto, lunedì della prossima settimana.