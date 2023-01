Albese Volley: la squadra brianzola torna in campo oggi a Casnate alle ore 17 in serie A2.

Albese Volley: stasera la Tecnoteam a caccia di punti pesanti contro Mondovì

Si apre oggi per l'Albese Volley una settimana molto intensa con tre partite in programma nello spazio di sette giorni. Il trittico come detto inizia stasera alle ore 17 in casa a Casnate contro l'ostico Mondovì, poi mercoledì proseguirà con il turno infrasettimanale ad Offanengo (ore 20,30) e quindi sabato prossimo anticipo (alle ore 17) a Cremona.

Tre partite ravvicinate con in palio punti importanti a cominciare da quelli di oggi. Già perchè la Tecnoteam ospita la seconda gara di fila in casa e dopo l'Itas Trento arriva a Casnate la Lpm Bam Mondovì, altra formazione che merita grande rispetto come ha ammesso alla vigilia coach Mauro Chiappafreddo:

"Sappiamo che è una squadra molto ostica - precisa il tecnico albesino- Abbiamo cercato di lavorare per regalarci e regalare ai nostri tifosi una soddisfazione. Stiamo cercado di portare a casa punti in tutti i modi. E questo è l'obiettivo che ci aspetta per la gara di oggi in casa e per quelle due successive - a distanza di pochi giorni - che dovremo affrontare fuori casa".

Biglietti di oggi: 8 euro (intero) e 5 (ridotti, 12-18 anni ed Over65). Agevolazioni anche per le famiglie con figli al seguiti alla cassa. Biglietteria aperta dalle ore 15,30 solo al palazzetto.

Risultati del 3° turno di ritorno del Girone A serie A2 donne

Sabato 14 gennaio

Futura Giovani Busto Arsizio – Valsabbina Millenium Brescia 2-3

D&a Esperia Cremona – Bsc Materials Sassuolo 0-3

Itas Trentino – Volley Hermaea Olbia 3-0

Domenica 15 gennaio ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovì

Emilbronzo 2000 Montale – Chromavis Eco Db Offanengo

Orocash Lecco – Club Italia

Classifica del Girone A serie A2 donne

Itas Trentino 33; Valsabbina Millenium Brescia 30; Futura Giovani Busto Arsizio, Bsc Materials Sassuolo 29; Lpm Bam Mondovi’ 22; Volley Hermaea Olbia 19; D&a Esperia Cremona 18; Orocash Lecco 15; Chromavis Eco Db Offanengo 14; Tecnoteam Albese Volley Como 13; Emilbronzo 2000 Montale 12; Club Italia 9.