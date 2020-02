Albese Volley stasera le Arancioni tornano in campo

Albese Volley news dalla Prima Divisione femminile.

Albese Volley a Merone sfida alla capolista Montesolaro

In casa dell’Albese Volley non tiene banco solo il ritorno al primato della prima squadra in serie B1 femminile. Anzi oltre alle belle notizie che arrivano dal settore giovanile sta meritandosi applausi anche la squadra arancione di Prima Divisione. Il team orange del CS Alba sulle ali delle ultime due belle vittorie colte prima contro la Briacom Brenna per 0-3 in trasferta e poi anche nell’anticipo contro il Rastà per 0-3, è pronto a tornare in campo più agguerrito che mai. Già perchè stasera è in programma una sfida di cartello il match clou del weekend: alla palestra di Merone la sfida niente meno che alla capolista Montesolaro. Le arancioni si sono preparate bene e annunciano battaglia per provare a calare un incredibile tris.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU