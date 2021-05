Albese Volley stasera nuovo test per la Tecnoteam che ospita la Picco Lecco

Albese Volley per il team brianzolo nuova tappa di avvicinamento ai play off di B1 donne.

Albese Volley intanto parla il presidente Crimella: “Troppo lunga questa sosta, speriamo che la fortuna ci assista”

L’Albese Volley torna in campo questa sera per un nuovo test amichevole che la vedrà ospitare alla palestra Pedretti ovviamente a porte chiuse la Picco Lecco sulla strada che la porterà al debutto nei playoff di serie B1 femminile in programma il 15 maggio ad Ostiano. Un nuovo test importante per la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo che dopo Settimo Torinese aveva già affrontato in allenamento la Picco ma al Bione perdendo 3-2 per poi rendere visita anche al Trecate sabato scorso. Ricordiamo che Albese disputerà un altro allenamento congiunto anche sabato 8 maggio a Biella. Sarà questo l’ultimo test in vista del debutto nel 1° turno di playoff contro Ostiano sabato 15 maggio.Intanto in casa Albese ha fatto il punto della situazione il presidente Graziano Crimella.