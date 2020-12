Albese Volley stasera test casalingo per la Tecnoteam contro Cabiate

Albese Volley doppio allenamento congiunto per la squadra brianzola di serie B1 femminile.

Albese Volley domani si replicherà sempre alla palestra Pedretti contro Orago

Torna in campo l’Albese Volley che in preprazione del debutto nel campionato di serie B1 femminile programmato per il 23 gennaio 2021, ha organizzato un doppio tesat amichevole. Oggi e domani infatti la Tecnoteam svolgerà due allenamenti congiunti presso la palestra Pedretti di Albese (a porte chiuse ai tifosi per l’emergenza Covid) prima con la Pallavolo Cabiate e poi con Orago. Si comincia come detto stasera dalle ore 21 contro il Cabiate dis erie B2 mentre domani alle ore 19 le ragazze di coach Cristiano Mucciolo affronteranno le pari gradi di Orago, poi di nuovo avversarie anche nel torneo di B1. Questo il pensiero di coach Mucciolo: “Siamo riparitti – spiega il tecnico – ed è importante, ma non vediamo l’ora di provare anche schemi e soluzioni tattiche. Per noi questi allenamenti congiunti sono importanti: li affrontiamo al meglio, facendo spazio ovviamente a tutto l’organico”.