Albese Volley Tecnoteam a caccia di punti nella trasferta serale sul campo dell'Anthea Vicenza

Pallavolo Femminile si gioca

Albese Volley il campionato di serie A2 donne oggi torna in campo per il 5° turno infrasettimanale.

Albese Volley coach Mucciolo: "Non sarà facile ma vogliamo provarci contro una squadra neopromossa come noi e molto organizzata"

A distanza di pochi giorni dalla sconfitta casalinga subita al tie break contro Montecchio torna in campo questa sera l'Albese Volley per il 5° turno infrasettimanale del campionato di serie A2 femminile. La Tecnoteam alle ore 18 sarà ospite infatti dell'Anthea Vicenza che la segue a una sola lunghezza in classifica. Così presenta il match odierno il coach di Albese Cristiano Mucciolo:

"Vicenza è un'avversaria simile a noi, neopromossa che lotta per la salvezza e dietro di noi solo di un punto. Quindi sarà una partita delicata ma vogliamo strappare qualche punticino importante per la classifica. Noi pensiamo a una partita alla volta dopo il punto buono conquistato domenica contro Montecchio. Sappiamo che non sarà facile dopo avere giocato cinque set domenica scorsa e la trasferta lunga verso Vicenza. Ci aspetta una partita tosta contro una squadra organizzata forte e coriacea che viene da buone prestazioni. Detto questo vogliamo strappare qualche punticino importante per la nostra classifica, se saranno tre sarebbe bellissimo".

Programma del 5° turno d'andata del girone B di A2

Mercoledì 03 novembre ore 20.30

Lpm Bam Mondovi’ – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato – Egea Pvt Modica

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Anthea Vicenza – Tecnoteam Albese Volley Como ore 18.00

Classifica del GIRONE B

Cda Talmassons 12; Lpm Bam Mondovi’ 9; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 9; Ranieri International Soverato 8; Itas Ceccarelli Group Martignacco 6; Eurospin Ford Sara Pinerolo 6; Tecnoteam Albese Volley Como 4; Anthea Vicenza 3; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Club Italia Crai 0; Egea Pvt Modica 0.