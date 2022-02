Albese Volley Tecnoteam a riposo ma spettatrice interessata dell'anticipo Club Italia-Catania

pallavolo femminile in campo

Si apre oggi il 7° turno di ritorno nel campionato di serie A2 di pallavolo femminile che vede spettatrice interessata l'Albese Volley che osserva la sua giornata di riposo. Oggi infatti la Tecnoteam guarderà l'anticipo Club Italia Crai – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania perché mercoledì prossimo poi sarà di scena al Centro Pavesi di Milano dove tornerà in campo per il recupero ospite proprio del Club Italia. Una sfida delicata che aprirà un vero tour de force che porterà la Tecnoteam a giocare sei partite in 20 giorni.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone B

Sabato 5/2 ore 16

Club Italia Crai – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 6/2 ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Cda Talmassons

Ranieri International Soverato – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Anthea Vicenza

Lpm Bam Mondovi’ – Egea Pvt Modica ore 15.30

La nuova classifica del girone B

Cda Talmassons 35; Eurospin Pinerolo 33; Lpm Bam Mondovì 30; Sorelle Ramonda Montecchio 29; Tecnoteam Albese Volley Como, Itas Martignacco 21; Ranieri International Soverato 20; Crai Club Italia 15; Anthea Vicenza 13; Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia 7; Pvt Egea Modica 4.