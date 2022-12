Albese Volley: Tecnoteam "ammazzagrandi" anche la Futura Busto va al tappeto

Albese Volley: si è giocato il 10° turno d'andata del campionato A2 donne.

Paganini non ripeteva mai... l'Albese Volley sì e ci ha preso gusto. Già perché la Tecnoteam si è riscoperta "ammazzagrandi" e ieri sera ha bissato il successo di sette giorni fa contro la capolista Brescia, fermando a Casnate anche la terza forza del girone A la Futura Busto Arsizio per 3-1.

Un'altra prova magistrale del sestetto diretto da coach Mauro Chiappafreddo che dopo aver vinto il primo set e incassato il pari delle ospiti, ha poi piazzato un perentorio uno-due aggiudicandosi una gara difficile, importante e tre punti pesantissimi che la rilanciano in classifica.

Soddisfatto a fine gara il coach Chiappafreddo:

"Sono molto contento soprattutto per il pubblico che ci viene sempre a sostenere. Le ragazze hanno disputato un'ottima gara giocando una bella pallavolo con tanto ordine in campo e tanta voglia di vincere. Abbiamo avuto concentrazione, tanta attenzione nei momenti topici. Questi sono altri punti d'oro in un campionato molto difficile e in cui ogni gara non è scontata. Noi però pensiamo partita dopo partita e ora ci concentriamo al prossimo impegno di domenica 17 sul campo del Sassuolo".