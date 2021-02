Albese Volley Tecnoteam archiviato il derby ora aspetta due gare casalinghe di fila

Albese Volley il team brianzolo è tornato in palestra a preparare i prossimi impegni di B1 donne.

Albese Volley la palleggiatrice Caterina Cialfi: “Non si può sempre vincere ma dal ko dobbiamo imparare”

Messo in archivio il derby perso al tie break con il Lecco, l’Albese Volley ha ripreso ad allenarsi presso la palestra Pedretti che sarà teatro nel prossimo futuro di ben due gare ravvicinate casalinghe di campionato. Già perchè la Tecnoteam tornerà in campo per l’ultima gara del girone d’andata sabato 20 febbraio contro Pool Novate alle ore 21 e nuovamente mercoledì 24 contro Capo d’Orso Palau alle ore 15,30 nel primo turno del girone di riorno.

Nello spogliatoio della Tecnoteam ripensa al match perso contro la Picco la palleggiatrice Caterina Cialfi.

“Peccato ma non si può sempre vincere. Dobbiamo imparare però da questa partita. Imparare a uscire dalle difficoltà perchè ce ne saranno ancora. Nei primi due set abbiamo giocato al massimo, a noi riusciva tutto e a loro niente. Poi purtroppo la partita è girata. Secondo me abbiamo mollato un pò nel quarto set dopo che il terzo pur perdendolo lo avevamo giocato punto a punto. Ripeto dobbiamo imparare da questo per migliorare. Sono però contenta che i nostri tifosi pur non potendo ancora assisterci dalla tribune ci stiano sempre seguendo sui social. La speranza è che possano tornare presto nei palazzetti a tifare per noi”.

Programma del 5° turno del girone B1 di serie B femminile

Sabato 20 febbraio ore 21 Tecnoteam-Novate, Palau-Settimo; domenica 21 Orago-Picco Lecco.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Acciaitubi Picco Lecco 11, Tecnoteam Albesevolley 10; Capo d’Orso Palau 6; MondialClima Orago, Coop Novate, Visette Settimo Milanese 3 punti.