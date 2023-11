Albese Volley: Tecnoteam bella a metà, prima domina poi perde a Montichiari 3-2

Mastica amaro l'Albese Volley che dopo il 5° turno infrasettimanale di serie A2 femminile è tornata a casa con un solo punto dalla trasferta di Montichiari dove si è vista rimontare e battere al tie break.

Una Tecnoteam bella a metà che infatti è partita molto bene portandosi avanti per 2-0 per poi però subire le veemente rimonta della Valsabbina Millenium che si è imposta per 3-2. La squadra di coach Mauro Chiappafreddo muove la classifica e sale a quota 7 punti ma inutile negare che è un punto che sa di occasione persa.

La Tecnoteam tornerà in campo domenica 5 novembre in casa quando ospiterà la Vtb Fcredil Bologna che la segue in classifica a tre lunghezze.

Il tabellino di Valsabbina Millenium Brescia-Tecnoteam Albese Volley: 3-2

Parziali: 22-25, 19-25, 27-25, 25-17, 15-11

Valsabbina Millenium Brescia: Pamio 22, Torcolacci 19, Malik 1, Fiorio 3, Babatunde 5, Scacchetti 1, Pericati (L), Bulovic 12, Brandi 7, Ratti 1, Pinarello. Non entrate: Pinetti (L), Tagliani. All. Beltrami.

Tecnoteam Albese Volley: Meli 7, Nicolini 5, Longobardi 14, Veneriano 10, Zatkovic 27, Zanotto 7, Fiori (L), Bulaich Simian 5, Bernasconi, Radice. Non entrate: Patasce, Brandi. All. Chiappafreddo.

I Risultati del 5° turno girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia-Tecnoteam Albese Volley 3-2 (22-25, 19-25, 27-25, 25-17, 15-11)

Futura Giovani Busto Arsizio-Cda Volley Talmassons Fvg 0-0 Non ancora disputata

Volley Soverato-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (19-25, 15-25, 17-25)

Citta’ Di Messina-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (27-25, 25-14, 25-15)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Vtb Fcredil Bologna 0-3 (30-32, 20-25, 22-25)

Classifica girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (5 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 12 (4 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 12 (4 – 1); Città Di Messina 12 (4 – 1); Cda Volley Talmassons Fvg 8 (3 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 7 (2 – 3); Vtb Fcredil Bologna 4 (1 – 4); Volley Soverato 3 (1 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 5); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 5);

Programma del 6° turno del girone A serie A2 donne

Domenica 5 novembre ore 17: