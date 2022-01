Albese Volley Tecnoteam bella e corsara ha sbancato Montecchio

pallavolo femminile risultati

Albese Volley si è giocato ieri un solo match nel girone B di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo si è imposta per 3-1 e consolida così il suo quinto posto

Colpo grosso quello messo a segno ieri dall'Albese Volley che ha centrato la sua prima vittoria del 2022 andato a sbancare il difficile campo del Montecchio al termine di una gara davvero brillante per la squadra diretta da coach Cristiano Mucciolo. Nell'unico incontro disputato nel girone B e valido per il 4° turno di ritorno, infatti la Tecnoteam ha saputo sorprendere la Ipag Montecchio sul suo campo con un netto e meritato 3-1 che le permette di consolidare il suo quinto posto a quota 19 punti. Tecnoteam che tornerà in campo sabato 22 gennaio nell'anticipo casalingo a Casnate dove ospiterà alle ore 18 l'Anthea Vicenza.

Il tabellino di IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – TECNOTEAM ALBESE 1-3

Parziali 16-25; 23-25; 25-22; 23-25

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Muraro 9, Mistretta (L), Frigerio 6, Bartolucci 0, Brandi 11, Magazza 9, Jeremic 0, Bortoli 8, Mazzon 26. All. Amadio

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Ghezzi (L2) NE, Veneriano 14, Cialfi 0, Scurzoni NE, De Nardi (L), Gallizioli 14, Bocchino NE, Zanotto 12, Oikonomidou 13, Baldi 3, Pinto 7, Nardo 14, Mocellin NE, Lualdi NE. All. Mucciolo

Arbitri: Marconi, Sabia

Programma del 4° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Sabato 15 gennaio

Club Italia-Martignacco Rinviata

Domenica 16 gennaio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio- Tecnoteam Albese Volley 1-3

Rinviate invece Mondovì-Anthea Vicenza, Soverato-Pallavolo Sicilia Catania, Cda Talmassons-Mondovi'

Riposa Pinerolo.

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 19*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.

Programma del 5° turno ritorno del girone B di serie A2 donne

Sabato 22 gennaio ore 18

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza

Domenica 23 gennaio ore 17

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Lpm Bam Mondovi’

Egea Pvt Modica – Ranieri International Soverato

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Club Italia Crai

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: CDA Talmassons