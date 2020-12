Albese Volley, Tecnoteam bene anche l’ultimo test prenatalizio con Lecco

Albese Volley allenamento congiunto e scambio di auguri per il club di B1 donne.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ha prima battuto la Picco 4-1 e poi festeggiato con i regali

Bella serata di sport e festa 22 dicembre per l’Albese Volley. Presso la palestra Pedretti infatti la Tecnoteam ha disputato l’ultimo allenamento congiunto prenatalizio ospitando la Picco Lecco. Un utile test per il team di coach Mucciolo che si è imposto per la cronaca con il punteggio di 4-1 (parziali 25-21; 26-24; 25-19; 21-25; 15-9) con ben quattro giocatrici in doppia cifra Gabbiadini, Zanotto, Badini e Gallizioli.

E dopo l’allenamento congiunto c’è stato tempo per un insolito scambio di regali tra ragazze, staff e dirigenti. Rigorosamente a porte chiuse e senza tifosi ma con mascherine, distanze e tanti sorrisi tra staff e giocatrici ad aprire i pacchi al fianco del presidente Graziano Crimella e tutti i dirigenti. Oggi si torna in palestra per l’ultimo allenamento prima della sosta per il Natale.