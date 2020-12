Albese volley Tecnoteam buon test con la Pallavolo Cabiate e oggi si replica

Albese Volley la squadra brianzola è tornata in campo ieri per la prima di due amichevoli.

Albese volley dopo aver vinto ieri 4-0, stasera alle 19 il team di coach Mucciolo ospita Orago

Aria di partita, anche se solo amichevole, dopo tanto tempo in casa dell’Albese Volley. Ieri sera infatti presso la palestra Pedretti la Tecnoteam di serie B1 ha svolto un allenamento congiunto con la Pallavolo Cabiate formazione di serie B2. Un ottimo test disputato contro il Cabiate Volley di coach Gilles Reali che per la cronaca l’Albese ha vinto nell’arco di quattro set con il punteggio di 4-0. Tutte in campo le ragazze di casa di coach Cristiano Mucciolo solo a riposo precauzionale è stata tenuta Badini. Già stasera si replica sempre presso la palestra Pedretti di Albese dove la Tecnoteam alle 19 ospiterà un altro utile test contro la formazione di Orago che partecipa allo stesso girone nel prossimo campionato di B1.

Il tabellino Tecnoteam Cabiate Volley 4-0 (parziali 25-7; 25-13; 30-28; 25-16)