Albese Volley: Tecnoteam cala il tris vincente, espugna Perugia e prova la fuga solitaria in vetta

Missione compiuta dall'Albese Volley che a Perugia ha centrato ieri la terza vittoria consecutiva in Poule salvezza confermandosi in vetta al girone e vede ormai nel mirino l'obiettivo. In Umbria la Tecnoteam è partita subito forte conquistando i due set iniziali e chiudendo i conti al quarto. Una nuova prova di forza per il team di coach Mauro Chiappafreddo che ora si prepara per la seconda trasferta consecutiva in programma domenica 2 aprile a Vicenza.

Il tabellino di

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 1-3

Parziali 18-25, 21-25, 25-21, 22-25

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martinelli 8, Muzi 4, Robinson 25, Mearini 9, Ebatombo 18, Martilotti, Faraone (L), Silotto 2, Ciancio, Catania, Brandi. Non entrate: Pisano (L), Varaldo. All. Bonafede. TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 5, Cassemiro 9, Veneriano 7, Nardo 19, Badini 4, Conti 19, Rolando (L), Cantaluppi 4, Nicoli, Stroppa, Bernasconi. Non entrate: Radice (L), Pinto, Gallizioli. All. Chiappafreddo.

Programma del 4° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Sabato 25 marzo

Club Italia-Assitec Volleyball Sant’Elia 2-3 (25-20, 23-25, 19-25, 25-23, 9-15)

Domenica 26 marzo

3m Pallavolo Perugia-D&a Esperia Cremona 1-3 (22-25, 25-20, 17-25, 20-25)

Desi Shipping Akademia Messina-Tecnoteam Albese 1-3 (18-25, 21-25, 25-21, 22-25)

Chromavis Eco Db Offanengo-Anthea Vicenza Volley 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

Orocash Lecco-Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-17, 25-19, 25-19)

RIPOSA: CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO

Classifica della Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 12); D&a Esperia Cremona 31 (9 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 15); Orocash Lecco 30 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 26 (9 – 16); Anthea Vicenza Volley 25 (9 – 15); Assitec Volleyball Sant’Elia 20 (5 – 19); Seap-Sigel Marsala 17 (6 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 17 (5 – 19); Club Italia 13 (4 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 21).

Programma del 5° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Domenica 2 aprile ore 17 Anthea Vicenza Volley – Tecnoteam Albese Volley Como, Assitec Volleyball Sant’Elia – D&a Esperia Cremona, 3m Pallavolo Perugia – Orocash Lecco, Desi Shipping Akademia Messina – Chromavis Eco Db Offanengo, Seap-Sigel Marsala – Emilbronzo 2000 Montale.