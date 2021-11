Albese Volley Tecnoteam che colpo grosso a Vicenza in rimonta e al tie break

i risultati

Colpo grosso in rimonta per l'Albese Volley che torna a casa dal 5° turno infrasettimanale del campionato di serie A2 femminile con una vittoria preziosissima per 3-2 contro l'Anthea Vicenza. Un successo molto sofferto per la Tecnoteam che, sotto 0-2 dopo i primi due set, ha saputo rimontare e vincere al tie break salendo così a quota 6 punti in classifica. La Tecnoteam tornerà in campo domenica 7 novembre a Casnate contro il fanalino di coda Modica (ore 15.30).

Il tabellino di ANTHEA VICENZA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3

Parziali 25-23; 25-17; 21-25; 24-26; 9-15

ANTHEA VICENZA: Eze Chidera 2; Pavicic 23; Rossini 15; Errichiello 6; Cheli18; Piacentini 10; Norgini Libero; Nardelli 2, Pegoraro ne, Fiore Ne, Lodi ne, Caimi ne, Furlan libero 2. Coach Chiappini, vice Di Rauso

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi, Oikonomidou 3, Zanotto 22, Pinto 18; Gallizioli 16; Veneriano 5, De Nardi Libero, Lualdi 1, Baldi 1, Nardo 13, Mocellin ne, Bocchino ne, Scurzoni ne, Ghezzi Libero 2. Coach Mucciolo, vice Cardinali.

Risultati del 5° turno d'andata GIRONE B

Mercoledì 3 novembre, ore 18.00

Anthea Vicenza – Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (25-23, 25-17, 21-25, 24-26, 9-15)

Mercoledì 3 novembre, ore 20.30

LPM BAM Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-2 (25-19, 13-25, 20-25, 25-18, 15-11)

Volley Soverato – Egea PVT Modica 3-0 (25-23, 25-20, 26-24)

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo 0-3 (15-25, 22-25, 16-25)

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3-0 (25-21, 25-21, 25-20)

Riposo: CDA Talmassons

La classifica del GIRONE B

Cda Talmassons* 12; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 12; Ranieri International Soverato* 11; Lpm Bam Mondovi’ 11; Eurospin Ford Sara Pinerolo* 9; Itas Ceccarelli Group Martignacco* 7; Tecnoteam Albese Volley Como 6; Anthea Vicenza 4; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Club Italia Crai* 0; Egea Pvt Modica 0.

* una partita in meno;

Il programam del 6° turno d'andata del GIRONE B

Domenica 7 novembre, ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como – Egea Pvt Modica

Domenica 7 novembre, ore 16

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 7 novembre, ore 17

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Anthea Vicenza

Ranieri International Soverato – Cda Talmassons

Lpm Bam Mondovi’ – Club Italia Crai

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio