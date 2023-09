Albese Volley, Tecnoteam che domenica speciale: presentazione e ultimo test precampionato

Sarà un fine settimana speciale per l'Albese Volley e per i suoi tifosi. Dopo aver salutato l'arrivo delle due nuove straniere l'argentina Daniela Bulaich e la slovena Eva Zatkovic di ritorno dagli impegni nel torneo preolimpico a Tokyo con le rispettive nazionali, ora la Tecnoteam è al gran completo e sarà presentata ufficialmente domenica 1 ottobre al parco comunale di Albese con tutte le altre formazioni giovanili del club brianzolo.

Per i tifosi sarà l'occasione di vedere da vicino tutte le giocatrici e lo staff tecnico che poi alle ore 18 giocheranno l'ultimo test match pre campionato a Casnate contro la squadra svizzera del Lugano Volley. Come detto sarà questo l'ultima amichevole prima del debutto nel campionato di serie A2 femminile 2023/24 in programma domenica 8 ottobre a Casnate alle 17 contro la Futura Volley Busto.

Quella di domenica contro le ticinesi sarà anche la prima gara stagionale per le due nuove straniere Bulaich e Zatkovic che ora devono stringere i tempi per inserirsi negli schemi e trovare l'intesa con le nuove compagne.