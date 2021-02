Albese Volley Tecnoteam dai due volti, prima domina il derby e poi perde a Lecco

Albese Volley si è giocato il 4° turno di serie B1 donne

Il giorno dopo il derby c’è rammarico in casa dell’Albese Volley. Già perchè l’attesa sfida di ieri valida per il 4° turno di serie B1 femminile ha visto la Tecnoteam prima dominare sul campo della Picco Lecco, portarsi in vantaggio per 2-0 per poi farsi rimontare dalle locali che alla fine si sono imposte al tie break per 3-2. Una autentica battaglia emozionante e tirata, durata oltre due ore di bella pallavolo giocata a viso aperto da due grandi squadre peccato però sis stata giocata a porte chiuse. Gabbiadini e compagne portano a casa solo un punto e pur lasciando momentaneamente la vetta della classifica alla Picco sanno che potranno giocarsi il primato nel match di ritorno. Ora la Tecnoteam tornerà in campo tra le mura amiche sabato prossimo contro Novate.