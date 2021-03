Albese Volley Tecnoteam doma Novate e chiude seconda dietro Lecco

Albese Volley terminata sabato la prima fase del campionato di B1 donne.

Albese Volley ora per il team di coach Mucciolo quasi un mese di stop prima del via della seconda fase

Missione compiuta dall’Albese Volley che chiude in bellezza la prima fase del campionato di serie B1 andando a vincere l’ultima gara regolare con un secco 3-0 su campo del fanalino di coda Novate. La squadra di coach Cristiano Mucciolo ha dominato fin dall’inizio e per tutti e tre i set la gara lasciando poco alle avversarie. Top scorer della Tecnoteam Beatrice Badini con 16 punti e 6 aces. Ora per Gabbiadini e compagne, che hanno chiuso il girone B1 al secondo posto dietro la capolista Picco Lecco, ora quasi un mese di sosta prima del via della seconda fase.

Il tabellino di COOP NOVATE MILANESE – TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 0-3

(parziali set 10-25; 14-25; 16-25)

COOP NOVATE MILANESE: Stefani 1, Ferri 1, Mantegazza 3, Gallo S. 9, Mazzi 1, Buhaj 1, Gallo A. Libero, Legnani 1, Consiglieri 1, Mantovani 1, Panza ne, Maletti ne,Natale Libero 2. Coach: Cannone, vice Quintile

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 1, Facco 7, Zanotto 9, Bocchino 8, Gallizioli 2, Badini 16, Rolando Libero; Ghezzi 2, Mantovani 1, Baldi 6, Castelli 2, Gabbiadini ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

I risultati del 10° turno di B1 femminile

Sabato 27 marzo ore 21 Settimo-Palau 1-3, Lecco-Orago 3-0, Novate-Albese 0-3

CLASSIFICA FINALE GIRONE B1

Picco Lecco 27; Tecnoteam Albesevolley 25 punti; Capo d’Orso Palau 20; Visette Settimo Milanese 9; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4.