Albese Volley Tecnoteam doma Vicenza al tie break e vede la salvezza a un passo

Albese Volley ieri si sono giocati tre recuperi del girone b di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ha piegato per 3-2 una coriacea Anthea e sale al quinto posto

E' stato un mercoledì da leoni per l'Albese Volley che ieri sera ha centrato una vittoria pesantissima quanto sofferta nel recupero giocato a Casnate contro una coriacea Anthea Vicenza. La Tecnoteam infatti è riuscita a piegare la resistenza delle venete solo al tie break per 3-2 conquistando così due punti preziosismi che ipotecano la salvezza e portano la squadra di coach Cristiano Mucciolo al quinto posto del girone B. Ora il tour de force del team albesino continuerà domenica 20 quando farà tappa sul campo del Martignacco in uno scontro diretto davvero stimolante.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY-ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-2

parziali 25-21, 20-25, 25-20, 22-25, 15-13)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Zanotto 23, Gallizioli 9, Cialfi 6, Pinto 9, Veneriano 7, Oikonomidou 10, De Nardi (L), Baldi 6, Nardo 6, Scurzoni. N.e.: Ghezzi (L), Lualdi, Bocchino, Mocellin. All.: Mucciolo, vice Cardinali

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Nardelli 14, Cheli 9, Eze 5, Rossini 22, Piacentini 11, Pavicic 14, Norgini (L). N.e.: Errichiello, Caimi, Furlan, Lodi, Pegoraro. All.: Chiappini, vice Di Rauso.

ARBITRI: Giglio e Russo

Programma dei recuperi di ieri

Ore 17 Talmassons-Modica 3-0; ore 19.30 Tecnoteam-Anthea Vicenza 3-2, ore 20 Pinerolo-Soverato 3-0.

Classifica girone B di serie A2 donne

Cda Talmassons 42; Eurospin Ford Sara Pinerolo 40; Lpm Bam Mondovi’ 36; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Tecnoteam Albese Volley Como 26; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Anthea Vicenza 17; Club Italia Crai 16; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10; Egea Pvt Modica 4.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone B serie A2 donne

Sabato 19 febbraio

Lpm Bam Mondovì – Ranieri International Soverato

Club Italia Crai – Cda Talmassons

Doneica 20 febbraio

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Tecnoteam Albese Volley Como

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Anthea Vicenza

RIPOSA: EGEA PVT MODICA