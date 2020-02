Albese Volley Tecnoteam domani in trasferta a Trescore

Albese Volley verso il 3° turno di ritorno serie B1 donne.

Albese Volley obiettivo del team di coach Mucciolo conservare la vetta del girone

Dopo essere ritornata in vetta al girone di serie B1 femminile, l’Albese Volley ci vuole restare il più a lungo possibile. A cominciare già da questo weekend che la vedrà domani sera per il 3° turno di ritorno rendere visita al Don Colleoni Trescore Balneario in una trasferta mai semplice. Per il team di coach Cristiano Mucciolo continua così il duello al vertice con le cugine della Picco Lecco che invece se la vedranno in casa contro il Costa Volpino.

Programma del 3° turno di ritorno

Sabato 22 febbraio ore 21 Don Colleoni Trescore Balneario – Tecnoteam Volley; Igor Trecate Volley – Florens Vigevano; Esperia Cremona – ProChimica Biella; Lilliput Settimo Torinese – Volley Parella Torino; Conad Alsenese – Arredo Frigo Acqui Terme; Acciaitubi Picco Lecco – Cbl Costa Volpino.

LA CLASSIFICA DOPO 15 GIORNATE

Tecnoteam Volley, Picco Lecco 34 ; Esperia Cremona 29, Cbl Costa Volpino e Lilliput Settimo Torinese 23; Conad Alsenese 22; Don Colleoni Trescore Balneario 21; Arredo Frigo Acqui Terme 20; Florens Vigevano 19; Igor Trecate 17; ProChimica Biella 16; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU